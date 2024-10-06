12 Game Penghasil Saldo DANA Gratis dan Tercepat

JAKARTA - 12 game penghasil saldo DANA gratis dan tercepat. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam permainan yang dapat menghasilkan uang setelah pengguna memainkan game.

Bagi para pengguna smartphone yang memiliki waktu luang dapat memanfaatkan Game penghasil saldo DANA untuk memperoleh penghasilan tambahan. Uang dapat langsung dicairkan melalui aplikasi DANA maupun aplikasi e-wallet lainnya.

Berikut adalah 12 game penghasil saldo DANA gratis dan tercepat yang telah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber:

1. FishMaster

Dalam game memancing ini, pemain bisa mengumpulkan koin setiap kali berhasil menangkap ikan. Koin tersebut bisa ditukar menjadi saldo Dana, OVO, atau GoPay setelah mencapai batas tertentu. Selain memancing, ada juga misi tambahan yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan.

2. Lucky Popstar

Game puzzle ini mirip dengan permainan Candy Crush. Pemain bisa mengumpulkan permata dengan menyelesaikan level permainan, dan permata tersebut bisa ditukar dengan uang dalam bentuk saldo Dana. Proses pencairan bisa memakan waktu hingga 10 hari.

3. Snack Video

Aplikasi video pendek ini memungkinkan pengguna mendapatkan saldo Dana dengan menonton video, bermain game, atau mengundang teman. Meskipun terkenal dengan konten video seperti TikTok, aplikasi ini juga menyediakan game yang dapat memberikan saldo Dana.

4. Maen Yo!

Game ini menghadirkan berbagai mini game tanpa iklan. Pemain bisa mendapatkan Yo!Coin melalui turnamen atau permainan 1 lawan 1, yang kemudian bisa ditukar dengan saldo Dana, GoPay, OVO, LinkAja, atau pulsa.

5. Dana ID Game

Game ini memberikan hadiah saldo Dana atau GoPay setelah pemain menyelesaikan sejumlah misi yang tersedia. Misinya tergolong mudah, sehingga siapa saja bisa mendapatkan saldo Dana dengan cepat.

6. Jadiduit

Jadiduit memungkinkan pengguna mengumpulkan emas virtual yang bisa ditukar dengan saldo Dana setelah mencapai batas tertentu. Game ini lebih berfokus pada pengumpulan emas secara bertahap untuk mendapatkan saldo.

7. Free Fire

Game battle royale populer ini menawarkan keseruan dalam bertahan hidup di medan pertempuran. Selain itu, pemain bisa mengumpulkan koin dan berlian yang dapat ditukar dengan saldo Dana melalui aplikasi Free Fire.

8. Greedy Dragon

Dalam game ini, pemain bertarung melawan naga sebagai ksatria. Dengan mengalahkan naga dan mengumpulkan koin, pemain bisa mendapatkan saldo Dana. Ada juga fitur mengundang teman untuk mendapatkan koin tambahan.

9. Island King

Pemain membangun pulau dalam game ini dan mengumpulkan dua jenis koin. Salah satunya disebut Redcoin, yang bisa ditukar dengan saldo Dana atau e-wallet lainnya. Semakin tinggi level permainan, semakin banyak koin yang diperoleh.