Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000, Berikut Daftar Terbarunya

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) turun Rp4.000 ke harga Rp1.478.000 per gram pada hari ini, Senin (7/10/2024).

Untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp2.000 ke level Rp1.317.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.