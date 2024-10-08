Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim: Pemerintahan Prabowo seperti Kabinet Jokowi Tahap 2, Lanjutkan IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |11:53 WIB
Hashim: Pemerintahan Prabowo seperti Kabinet Jokowi Tahap 2, Lanjutkan IKN
Hashim soal Pemerintahan Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Pemerintahan Prabowo ke depan seperti merupakan kabinet Jokowi tahap 2.

Hashim menjelaskan hal ini lantaran banyak program yang telah berjalan pada Pemerintahan Jokowi akan diteruskan atau dilanjutkan pemerintahan Prabowo. Mulai dari pembangunan IKN, program sejuta rumah, hingga program sosial melindungi kaum rentan.

"Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Ini bisa, Pak Prabowo bisa dikatakan Kabinet Jokowi, Pemerintahan Jokowi, model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki," ujarnya dikutip Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut, Hashim memberikan beberapa contoh seperti program 1 juta rumah yang di era Jokowi yang sudah dipastikan bakal lanjut dan diperbanyak menjadi 3 juta rumah. Teridiri dari pembangunan 1 juta unit apartemen, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah itu, Hashim menyebutkan bahwa akan dibangun juga Kementerian Perumahan, yang sekaligus memisahkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum di era Jokowi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
