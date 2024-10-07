Hashim Djojohadikusumo: Pak Prabowo Sangat Probisnis

JAKARTA - Pengusaha internasional senior Hashim S Djojohadikusumo didapuk menjadi Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Masa Bakti 2024 – 2029.

“Saya mendapat kehormatan menjadi Ketua Dewan Penasehat (Kadin Indonesia 2024 – 2029). Saya kira ini saat yang tepat bahwa dua minggu menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Pak Gibran dan pembentukan dari kabinet, sudah ada (susunan) pengurus Kadin Indonesia (tahap pertama). Sudah ada 50% posisi (pengurus) terisi, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan (yang diisi) Pak Arsjad Rasjid,” ujar Hashim, Senin (7/10/2024).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus sebagai adik kandung dari Presiden Terpilih Prabowo mengungkapkan, Presiden Terpilih sangat probisnis tapi juga sangat prorakyat.

“Kita cari cuan tapi dengan cara yang terhormat, kita bayar pajak, hormati lingkungan hidup dan bermanfaat untuk semua bangsa Indonesia. Saya senang sekali mas Anin (Anindya Bakrie) memapaparkan Asta Cita. Saya bersaksi bahwa ide makan bergizi gratis bukan ide baru. Ide itu lahir Juli tahun 2006. Pak prabowo saat itu bicara soal stunting. Data Kementerian Kesehatan (saat itu) yang sangat mengerikan dan membuat Pak Prabowo cemas: 30% anak Indonesia di bawah usia lima tahun, jika (stunting) berlanjut, 15 tahun ke depan masuk angkatan kerja maka mereka akan memiliki IQ 70," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2024 – 2029, Anindya Bakrie akan mengumumkan susunan lengkap Kepengurusan Kadin Indonesia 2024 – 2029 yang akan disesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip mandat Pembukaan UUD 1945 yang kerap disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang diharapkan tercapai di era Indonesia Emas 2045:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

2. Memajukan kesejahteraan umum,

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Disebutkan juga, Delapan Program Hasil Terbaik Cepat telah dicanangkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, selain Delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas, untuk membantu mempercepat pencapaian tujuan nasional bernegara. Dan Anindya menekankan kita semua harus menyukseskan bersama dan program tersebut menjadi prioritas Kadin:

1. Makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren

2. Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, dan Rumah Sakit lengkap di tiap kabupaten

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian