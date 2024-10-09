Adu Gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-A-On

JAKARTA - Adu gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-A-on siapa yang lebih fantastis. Perbandingan gaji pemain naturalisasi selalu menarik, apalagi mereka akan menjadi andalan Indonesia saat melawan Bahrain besok.

Mees Hilgers dan Nathan Tjoe-a-on adalah dua pemain naturalisasi asal Belanda yang saat ini menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Lantas, berapa gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-a-on?

BACA JUGA: Orangtua Mees Hilgers Bangga Putranya Bela Timnas Indonesia

Gaji Mees Hilgers

Mees Hilgers menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru di skuad Timnas Indonesia. Namanya sempat mencuat di awal 2022 silam, lantaran viral karena memiliki darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara.

Ternyata gaji pemain asal belanda Mees Hilgers di klub FC Twente cukup besar. Diperkirakan pemain bek tengah ini mendapatkan penghasilan tembus mencapai Rp11 miliar.

Pemain kelahiran 2001 ini, sejak kecil memang menghabiskan kariernya di negara kincir angin tersebut. Mees Hilgers pun memulai kariernya di akademi FC Twente pada 2011. Pada tahun 2017, ia mulai dipercayai mengisi skuad FC Twente U-17 dan terus dipercaya menapaki jenjang yang lebih tinggi , yaitu di level U-19 dan U-21.

Gaji Nathan Tjoe-a-on

Nathan Tjoe-A-On adalah pemain sepak bola yang kini membela Timnas Indonesia. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, dan memulai karier profesionalnya di klub Excelsior pada tahun 2020, dengan nilai pasar sebesar Rp869 juta. Pada musim panas 2023, Nathan bergabung dengan Swansea City, sebuah klub yang berlaga di liga Championship Inggris, setelah sebelumnya bermain di CD Heerenveen.