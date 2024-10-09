Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-A-On

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |20:09 WIB
Adu Gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-A-On
Adu Gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-A-On. (Foto: Okezone.com/PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-A-on siapa yang lebih fantastis. Perbandingan gaji pemain naturalisasi selalu menarik, apalagi mereka akan menjadi andalan Indonesia saat melawan Bahrain besok.

Mees Hilgers dan Nathan Tjoe-a-on adalah dua pemain naturalisasi asal Belanda yang saat ini menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Lantas, berapa gaji Mees Hilgers vs Nathan Tjoe-a-on?

Gaji Mees Hilgers

Mees Hilgers menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru di skuad Timnas Indonesia. Namanya sempat mencuat di awal 2022 silam, lantaran viral karena memiliki darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara.

Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Ternyata gaji pemain asal belanda Mees Hilgers di klub FC Twente cukup besar. Diperkirakan pemain bek tengah ini mendapatkan penghasilan tembus mencapai Rp11 miliar.

Pemain kelahiran 2001 ini, sejak kecil memang menghabiskan kariernya di negara kincir angin tersebut. Mees Hilgers pun memulai kariernya di akademi FC Twente pada 2011. Pada tahun 2017, ia mulai dipercayai mengisi skuad FC Twente U-17 dan terus dipercaya menapaki jenjang yang lebih tinggi , yaitu di level U-19 dan U-21.

Gaji Nathan Tjoe-a-on

Nathan Tjoe-A-On adalah pemain sepak bola yang kini membela Timnas Indonesia. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, dan memulai karier profesionalnya di klub Excelsior pada tahun 2020, dengan nilai pasar sebesar Rp869 juta. Pada musim panas 2023, Nathan bergabung dengan Swansea City, sebuah klub yang berlaga di liga Championship Inggris, setelah sebelumnya bermain di CD Heerenveen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042//timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175981//marc_klok-DZ2u_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Layak Gantikan Marc Klok Jelang Lawan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174908//nathan_tjoe_a_on-OXAP_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Pede Timnas Indonesia Bakal Bikin Arab Saudi dan Irak Ketar-ketir di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174627//jay_idzes_dan_nathan_tjoe_a_on_sudah_tiba_di_arab_saudi-4f02_large.jpg
Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Tiba di Arab Saudi Jelang Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/51/3173735//pengamat_membuktikan_gawang_fc_twente_lebih_rentan_dibobol_tanpa_mees_hilgers-iboc_large.jpg
Pengamat Buktikan Gawang FC Twente Rentan Dibobol Tanpa Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/51/3173149//mees_hilgers-lhtJ_large.jpg
Media Belanda Sebut Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers Cocok Bela Ajax Amsterdam, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement