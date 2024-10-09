Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daya Beli Menurun, Pakai Jalan Tol Ekonomis atau Lebih Boros?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |21:00 WIB
Daya Beli Menurun, Pakai Jalan Tol Ekonomis atau Lebih Boros?
Pakai Jalan Tol Ekonomis atau Lebih Boros? (Foto: Okezone.com/Gerbang Tol Rangkasbitung)
A
A
A

JAKARTA - Daya beli masyarakat menjadi isu yang semakin hangat belakangan ini. Masyarakat pun cenderung lebih selektif dalam mengatur pengeluaran.

Termasuk soal pemilihan transportasi. Apakah di tengah kondisi seperti ini, penggunaan jalan tol bisa ekonomis atau lebih boros?

Menurut Manajer Bidang Pemasaran Strategis dan Pengembangan, Muhammad Albagir, penggunaan jalan tol seperti Tol Serang-Panimbang tentu masih menjadi pilihan yang efisien. Ada beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan seperti kenyamanan.

Dengan menggunakan jalan tol, pengemudi dapat mempersingkat waktu tempuh dan terhindar dari kemacetan, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman. Meskipun terdapat biaya tol, kenyamanan yang diperoleh membuat waktu perjalanan menjadi lebih efisien.

Kemudian biaya operasional kendaraan, penggunaan jalan tol dapat mengurangi biaya operasional kendaraan, seperti biaya bahan bakar, berkat jarak tempuh yang lebih pendek dan kondisi jalan yang lebih baik. Bahkan, menurut hasil riset, penggunaan jalan tol dapat memberikan efisiensi bahan bakar hingga 30%.

Produktivitas, waktu tempuh yang lebih singkat saat menggunakan jalan tol dapat meningkatkan produktivitas, terutama bagi mereka yang bekerja atau berbisnis. Keamanan, jalan tol memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan jalan non-tol, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir.

"Meskipun jalan tol berbayar, jika dilihat dari sisi manfaat yang diperoleh, penggunaan jalan tol dapat menjadi pilihan yang lebih efisien, terutama bagi mereka yang membutuhkan kecepatan dan keamanan dalam perjalanan," ungkap Muhammad Albagir, Selasa (9/10/2024).

Jalan Tol Serang-Panimbang sendiri terhubung dengan Jaringan Tol Trans Jawa dan menghubungkan tiga kabupaten/kota di Banten. Jalan tol ini memiliki panjang 83,67 km dan terdiri dari tiga seksi: Seksi 1 Serang-Rangkasbitung sepanjang 26,5 km, yang telah beroperasi sejak Desember 2021, Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,1 km; dan Seksi 3 Cileles-Panimbang sepanjang 33 km, yang saat ini dalam fase pelaksanaan konstruksi dan ditargetkan dapat segera dioperasikan pada tahun 2025 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement