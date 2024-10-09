Prabowo: BNI Ada Hubungan Emosional dengan Keluarga Saya

JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hubungan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sangat emosional. Pasalnya, pendiri BNI merupakan sang kakek, Margono Djojohadikusumo.

"BNI memang ada hubungan emosional dengan keluarga saya. Karena itu adalah kebanggaan keluarga kami, karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indoensia yang pertama," ujar Menhan, Rabu (9/10/2024).

Dirinya juga memberikan pandangan pada acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Acara yang berlangsung dua hari ini, sebelumnya dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (8/10) dan ditutup hari ini oleh Menhan Prabowo.

Forum investasi tahunan ini mengusung tema “Accelerating Resilient Growth” sebagai ajang bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi guna menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

Pada kesempatan ini Menhan Prabowo memberikan gambaran tentang tujuan jangka panjang Indonesia sebagai penutup acara BNI Investor Daily Summit 2024.

Menhan Prabowo juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal mendasar atau fundamental untuk keberlanjutan pembangunan bangsa, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi.