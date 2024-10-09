Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: BNI Ada Hubungan Emosional dengan Keluarga Saya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |23:34 WIB
Prabowo: BNI Ada Hubungan Emosional dengan Keluarga Saya
Prabowo Kenang BNI yang Didirikan Sanga Kakek Margono Djojohadikusumo. (Foto: Okezone.com/BNI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hubungan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sangat emosional. Pasalnya, pendiri BNI merupakan sang kakek, Margono Djojohadikusumo.

"BNI memang ada hubungan emosional dengan keluarga saya. Karena itu adalah kebanggaan keluarga kami, karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indoensia yang pertama," ujar Menhan, Rabu (9/10/2024).

Dirinya juga memberikan pandangan pada acara BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Acara yang berlangsung dua hari ini, sebelumnya dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (8/10) dan ditutup hari ini oleh Menhan Prabowo.

Forum investasi tahunan ini mengusung tema “Accelerating Resilient Growth” sebagai ajang bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi guna menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

Pada kesempatan ini Menhan Prabowo memberikan gambaran tentang tujuan jangka panjang Indonesia sebagai penutup acara BNI Investor Daily Summit 2024.

Menhan Prabowo juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal mendasar atau fundamental untuk keberlanjutan pembangunan bangsa, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/278/3118171/dirut_bni-bmIc_large.jpg
BNI Cetak Laba Bersih Rp1,63 Triliun di Januari 2025, Siap Tebar Dividen Jumbo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement