HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo soal Kabinet Gemuk: Negara Kita Besar Bung!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |20:48 WIB
Prabowo soal Kabinet Gemuk: Negara Kita Besar Bung!
Prabowo Soal Kabinet Gemuk. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan, alasan akan membuat kabinet yang terdiri dari 44 kementerian. Menurut Prabowo, hal ini karena negara kita adalah yang besar seperti Eropa.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar, nanti akan dibilang woah kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" seru Prabowo, dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Prabowo menyebut negara kita luasnya seperti benua Eropa yang terdiri 27 negara, Indonesia hanya satu. Prabowo juga mencontohkan Timor Leste dengan 1,3 juta penduduk, setara dengan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.

"Saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan Indonesia timur, tengah dan barat, suku-suku di Indonesia," tegas Prabowo.

Kabinet Prabowo diketahui dihuni mayoritas partai politik di parlemen. Saat ini hanya PDIP yang masih alot di luar koalisi. Pembahasan mengenai masuknya PDIP menunggu jadwal pertemuan antara Prabowo dan Megawati dalam waktu dekat.

Bocoran Menteri Kabinet Prabowo

Prabowo membocorkan bahwa banyak menteri yang berasal dari kabinet saat ini. Hal itu karena transisi berjalan sangat lancar dan memang menjadi Tim Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang. Ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," kata Prabowo.

