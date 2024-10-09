Sumber Harta Kekayaan Azizah Salsha, Istri Pratama Arhan

JAKARTA – Sumber harta kekayaan Azizah Salsha, akan dibahas pada artikel ini. Azizah Salsha terus menjadi topik perbincangan yang hangat di berbagai media sosial.

Segala hal tentang dirinya selalu berhasil mencuri perhatian khalayak umum. Mulai dari penampilannya yang modis dengan tren fashion terkini.

Saat ini ia berusia 20-an, Azizah Salsha ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kekayaan melimpah. Namun, kekayaan yang dimilikinya bukan hanya datang dari latar belakang keluarga yang sangat terpandang melainkan dari usahanya sendiri dalam menciptakan sumber pendapatan.

Dari berbagai sumber yang telah dirangkum, mari telusuri berbagai sumber kekayaan yang berhasil diraih oleh Azizah Salsha.

- Kekayaan dari Ayahnya, Andre Rosiade

Azizah Salsha anak dari Andre Rosiade, merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, kekayaan ayah Azizah Salsha ini mencapai Rp28,9 miliar. Kekayaan ini mencakup tanah dan bangunan di tiga lokasi strategis di Tangerang, sebelas mobil mewah dari berbagai merek, hingga harta bergerak.

Dengan jumlah harta yang besar, tidak heran apabila Azizah Salsha ini mendapat manfaat dari kekayaan keluarganya. Dukungan finansial dari orang tua masih menjadi peran penting dalam hidupnya untuk menopang gaya hidup dan sehari-harinya.