5 Anggota DPR RI Terkaya, Ada Anak Presiden

JAKARTA - Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang memiliki harta kekayaan tertinggi. Bertempat di gedung parlemen Jakarta, anggota DPR periode 2024-2029 resmi dilantik Pada hari Senin, 1 Oktober 2024 kemarin.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan terakhir kali pada 31 Juli 2024 ke KPK.

Berikut 5 anggota DPR RI terkaya yang telah dirangkum Okezone, Kamis (10/10/2024):

5. Kaisar Kiasa Kasih Said

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra dari PDIP memiliki total kekayaan sebesar Rp621.609.128.383 (Rp621,6 miliar).

Kaisar adalah putra dari Said Abdullah, seorang tokoh senior PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Selain itu, Said Abdullah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian serta Ketua DPD PDIP Jawa Timur.