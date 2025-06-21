Adu Kekayaan Qatar dan Arab Saudi, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu Kekayaan Qatar dan Arab Saudi, Bak Langit dan Bumi.

Meski wilayahnya kecil, Qatar menjelma jadi negara terkaya di Timur Tengah. Arab Saudi tetap besar, tapi kalah dari segi pendapatan per kapita.

Qatar dan Arab Saudi adalah dua negara paling mencolok di kawasan Teluk Arab.

Sama-sama kaya minyak dan gas, namun keduanya memilih jalur yang berbeda dalam membangun perekonomian dan pengaruh politik.

1. Kekayaan Qatar dan Arab Saudi

Menariknya, negara kecil seperti Qatar kini justru melesat sebagai yang paling makmur di Timur Tengah, bahkan dunia.

Menurut data terbaru, Sabtu (21/6/2025) pendapatan per kapita Qatar mencapai USD118.150 atau sekitar Rp1,8 miliar per tahun. Angka ini jauh mengungguli Arab Saudi yang memiliki pendapatan per kapita sebesar USD71.370 atau sekitar Rp1,1 miliar.

Perbedaan ini menempatkan Qatar di peringkat teratas negara terkaya di kawasan, mengalahkan bahkan Uni Emirat Arab yang terkenal dengan kemewahan kotanya.