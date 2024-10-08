Ini Dia Orang Terkaya di Maluku, Hartanya Capai Rp510 Miliar

JAKARTA - Ini dia orang terkaya di Maluku, hartanya capai Rp510 miliar. Benny Laos merupakan mantan Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara.

Dia terkenal dengan sebutan kepala daerah terkaya di Indonesia, karena kekayaan mencapai Rp510 miliar.

Menurut data terbaru dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Benny Laos tercatat sebesar Rp510 miliar lebih.

Kumpulan harta kekayaan Benny terkumpul dari aset properti, surat berharga dan bisnis perhotelan. Salah satu bisnis hotel miliknya yang terkenal adalah Grand Dafam Bela Ternate, hotel mewah di kaki gunung Gamalama.

Kekayaan Benny Laos tidak hanya datang dari bidang perhotelan, tetapi Benny Laos juga dikenal sebagai pemilik aset tanah yang sangat luas. Ia memiliki 139 bidang tanah dengan total nilai mencapai Rp.158,3 miliar. Aset tanah ini tersebar di berbagai lokasi strategis yang menjadi pendukung perkembangan investasi properti dan bisnis di wilayah tersebut.

Benny tidak hanya memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan bisnis perhotelan, tetapi juga berinvestasi pada sektor properti yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang.