Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia Orang Terkaya di Maluku, Hartanya Capai Rp510 Miliar

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |15:07 WIB
Ini Dia Orang Terkaya di Maluku, Hartanya Capai Rp510 Miliar
Ini Dia Orang Terkaya di Maluku. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini dia orang terkaya di Maluku, hartanya capai Rp510 miliar. Benny Laos merupakan mantan Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara.

Dia terkenal dengan sebutan kepala daerah terkaya di Indonesia, karena kekayaan mencapai Rp510 miliar.

Menurut data terbaru dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Benny Laos tercatat sebesar Rp510 miliar lebih.

Kumpulan harta kekayaan Benny terkumpul dari aset properti, surat berharga dan bisnis perhotelan. Salah satu bisnis hotel miliknya yang terkenal adalah Grand Dafam Bela Ternate, hotel mewah di kaki gunung Gamalama.

Kekayaan Benny Laos tidak hanya datang dari bidang perhotelan, tetapi Benny Laos juga dikenal sebagai pemilik aset tanah yang sangat luas. Ia memiliki 139 bidang tanah dengan total nilai mencapai Rp.158,3 miliar. Aset tanah ini tersebar di berbagai lokasi strategis yang menjadi pendukung perkembangan investasi properti dan bisnis di wilayah tersebut.

Benny tidak hanya memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan bisnis perhotelan, tetapi juga berinvestasi pada sektor properti yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement