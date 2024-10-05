10 Orang Kaya di Dunia dari Bisnis Kosmetik

JAKARTA - Orang kaya di dunia dari bisnis kosmetik. Industri kosmetik tidak pernah berhenti berkembang. Bisnis kosmetik tidak hanya menciptakan produk yang unggul, tetapi menciptakan banyak miliarder dunia yang berhasil meraih profit dari brand-brand mereka.

Berikut merupakan orang terkaya di dunia pada bidang dunia kecantikan yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (5/10/2024):

1. Bernard Arnault (LVMH)

Merupakan pemimpin dari perusahaan LVMH. LVMH mengendalikan beberapa brand terkenal di bawahnya seperti Dior dan Sephora. Kekayaan Bernard Arnault saat ini mencapai USD185.6 miliar atau serupa dengan Rp2.863.8 triliun (Kurs Rp15.420 per USD).

BACA JUGA: Orang Kaya Pemilik Grand Indonesia

2. Francoise Bettencourt Meyers (L’Oreal)

Francoise Bettencourt merupakan pewaris dan pemegang saham terbesar dari perusahaan L’Oreal. Meyers saat ini merupakan wanita terkaya di dunia dengan harta USD88.1 miliar atau setara dengan Rp1.359.7 triliun . L’Oreal saat ini menjadi perusahaan kosmetik yang telah lama mendominasi industri kecantikan.

3. Alain dan Gerard Wertheimer (Chanel)

Alain dan Gerard Wertheimer adalah pewaris dari perusahaan Chanel. Perusahaan ini bergerak dalam bidang fashion dan beauty. Chanel menghasilkan berbagai produk ikonik seperti parfum Chanel No.5. Pemilik dari perusahaan ini memiliki kekayaan sebesar USD 41.2 miliar atau dalam rupiah sebesar Rp330 triliun.

BACA JUGA: 5 Daerah Penghasil Orang Kaya di NTB

4. Francois Pinault (Kering Group)

Brand–brand terkemuka seperti Gucci, Saint Laurent dan Balenciaga dimiliki oleh Kering Group. Kering Group didirikan oleh Francois Pinault, seorang konglomerat dengan kekayaan sebesar USD21.4 miliar atau sebesar Rp330 triliun. Walaupun Sebagian besar bisnisnya bergerak di bidang fashion, tetapi Kering group juga ikut andil dalam industri kecantikan. Kering group sekarang menjadi perusahaan raksasa yang terkemuka dalam sektor barang kecantikan dan barang mewah.

5. Nicolas Puech (Hermes)

Nicolas merupakan salah satu pewaris dari perusahaan Hermes, sebuah merek terkenal yang dikenal dengan skincare, fashion dan parfum mewahnya. Puech berperan besar dalam menjaga dan mengembangkan warisan Hermes. Kekayaan Nicolas mencapai USD14.6 miliar atau serupa dengan Rp225 triliun Nicolas selalu mengutamakan kualitas dan akan terus berinovasi untuk menciptakan produk yang mendunia.