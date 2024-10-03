Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Daerah Penghasil Orang Kaya di NTB

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |22:04 WIB
5 Daerah Penghasil Orang Kaya di NTB
5 Daerah Penghasil Orang Kaya di NTB (Foto: Okezone)
JAKARTA - 5 daerah penghasil orang kaya di Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB tercatat sebagai provinsi penghasil orang kaya Hal ini didasarkan pada tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di masing-masing wilayah tersebut.

Berikut adalah lima daerah penghasil orang kaya di NTB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang telah dirangkum Okezone dari berbagai sumber, dimulai dari peringkat kelima, Kamis (3/10/2024):

5. Kota Bima

Kota Bima, yang berada di bagian timur Pulau Sumbawa, masuk dalam daftar daerah penghasil orang kaya di NTB. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota terpanas di Indonesia. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Kota Bima mencapai Rp29.071.

4. Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa, yang berbatasan langsung dengan Laut Flores, dikenal sebagai penghasil emas terbesar kedua di Indonesia. Dengan angka PDRB per kapita sebesar Rp30.503 pada tahun 2022, Kabupaten Sumbawa juga mencatatkan namanya sebagai salah satu daerah penghasil orang kaya di NTB.

Halaman:
1 2
