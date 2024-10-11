Agen Hebat Pegadaian Sabet Penghargaan Mitra BUMN Champion 2024

JAKARTA - Dukungan PT Pegadaian yang tak henti untuk mendorong UMKM naik kelas berbuah hasil. Agen Pegadaian Hebat berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama UMKM National Champion Kategori Distributor/Boker.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wanna Ria Ginting, Agen Pegadaian Hebat dari Pegadaian Wilayah Medan, yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (10/10).

Ajang Mitra BUMN Champion 2024 digelar oleh Kementerian BUMN sebagai wujud apresiasi kepada mitra-mitra yang dinilai mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendukung kinerja BUMN sepanjang 2024 ini.

Program Mitra BUMN Champion 2024 menekankan pentingnya kolaborasi sehat dan berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem usaha. Terdapat 303 mitra yang diusulkan dari 12 klaster BUMN.

Dari angka itu, Kementerian BUMN menyeleksi dan memilih 54 mitra dan terpilih 12 mitra sebagai kreditur/investor, 12 mitra sebagai distributor/broker, 14 mitra sebagai pemasok/vendor, dan 16 mitra sebagai konsumen.