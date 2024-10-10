Advertisement
HOME FINANCE

Galeri 24 Pegadaian Hadirkan Pilihan Investasi Aman dengan Emas Batangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |14:32 WIB
Galeri 24 Pegadaian Hadirkan Pilihan Investasi Aman dengan Emas Batangan
Galeri 24 Pegadaian hadirkan pilihan investasi aman dengan emas batangan. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Bagi Anda yang ingin mewujudkan cita-cita membangun rumah hingga mempersiapkan dana hari tua, tentu harus direncanakan sejak dini contohnya dengan menabung. Namun, apakah menabung uang tunai saja cukup? tentu ada berbagai jalan ninja untuk menata hari tua, diantaranya dengan berinvestasi emas.

Emas kerap kali dipilih masyarakat untuk berinvestasi karena nilainya yang cenderung stabil dan aman terhadap inflasi, apalagi karena harga emas yang cenderung kian mengalami kenaikan.

Ada beragam brand emas batangan yang ada di Indonesia, salah satunya Galeri 24, yang merupakan anak usaha dari PT Pegadaian.

Dengan visi menjadi leading company dalam perdagangan emas dan ritel perhiasan di Indonesia, Galeri 24 menawarkan emas batangan dengan berbagai pilihan denominasi, mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.

Direktur Galeri 24, Endah Susiani mengungkapkan bahwa melalui investasi Emas Batangan Galeri 24, masyarakat dapat memiliki emas berkualitas bahkan menjadi instrumen dalam mengupayakan kebebasan finansial.

“Investasi emas sekarang menjadi salah satu instrumen favorit masyarakat. Seperti kita diketahui harga emas kini kian menanjak. Namun jika masyarakat membutuhkan dana, emas juga dapat dijual (buyback) ke outlet Galeri 24 atau bisa digadai di Pegadaian,” ucap Endah.

Adapun keunggulan dari Emas Batangan Galeri 24, diantaranya:

1. Sertifikasi Proses Produksi

