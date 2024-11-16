Cara Hitung Bunga Gadai Emas di Pegadaian, Wajib Tahu!

JAKARTA - Dalam hidup, ada kalanya kita menghadapi kejadian tak terduga yang berpengaruh pada kondisi finansial. Jika itu terjadi, kamu bisa melakukan Gadai Emas di Pegadaian agar bisa mendapatkan dana cepat.

Menggadaikan emas di Pegadaian dapat membantumu mendapatkan uang pinjaman dengan cepat. Bunganya pun dihitung berdasarkan rentang waktu tertentu.

Lantas, bagaimana cara hitung Gadai Emas di Pegadaian? Artikel ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana menghitung bunga Gadai Emas di Pegadaian yang baik dan benar, jadi simak sampai akhir!

Berapa Bunga Gadai Emas di Pegadaian?

Sebelum mengajukan Gadai Emas di Pegadaian, kamu perlu mengetahui besaran bunganya terlebih dahulu. Adapun bunga Gadai Emas di Pegadaian ditentukan sebagai berikut:

Bunga Gadai Emas Reguler

Pegadaian memiliki layanan Gadai Emas Reguler yang memiliki jangka waktu peminjaman 120 hari dan bisa diperpanjang berkali-kali. Bunga gadai ini dihitung per 15 hari selama rentang waktu tersebut.