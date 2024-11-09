Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Syarat dan Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |19:12 WIB
Syarat dan Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian
Syarat dan Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Syarat dan cara gadai BPKB motor di Pegawaian. Menggadaikan BPKB motor adalah salah satu solusi cepat untuk mendapatkan dana tambahan.

Pegadaian, sebagai lembaga resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menawarkan layanan gadai BPKB motor dengan prosedur aman dan mudah.

Dengan menjadikan BPKB sebagai jaminan, anda bisa memperoleh pinjaman tanpa harus melalui proses yang sulit. BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) adalah dokumen penting yang membuktikan kepemilikan sah atas kendaraan. Melalui Pegadaian, layanan gadai BPKB motor dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang terdekat atau secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Berikut adalah syarat dan cara gadai BPKB motor di Pegadaian yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (9/11/2024):

Syarat Gadai BPKB Motor di Pegadaian

Sebelum mengajukan gadai BPKB motor di Pegadaian, siapkan dokumen-dokumen berikut ini:

Fotokopi KTP

Fotokopi KK

Fotokopi BPKB

Fotokopi STNK

Surat keterangan domisili (opsional) - diperlukan jika alamat KTP berbeda dengan alamat tinggal.

Surat keterangan kerja atau sejenisnya

Bukti penghasilan atau slip gaji

Perlu diingat bahwa pemohon harus berusia minimal 18 tahun. BPKB yang dijaminkan akan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman selesai dilakukan.

Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian

Proses gadai BPKB motor di Pegadaian bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang atau melalui aplikasi Pegadaian Digital.

1. Pengajuan di Kantor Pegadaian

Siapkan semua dokumen yang diperlukan.

Kunjungi kantor Pegadaian terdekat sesuai wilayah plat kendaraan.

Isi formulir pengajuan gadai BPKB motor yang disediakan.

Serahkan dokumen yang telah disiapkan kepada petugas.

Tim Mikro atau Pemutus Kredit akan mengevaluasi dan menentukan nilai pinjaman.

Petugas akan memberitahu nominal pinjaman yang disetujui.

Pencairan dana dilakukan, baik tunai maupun transfer.

2. Pengajuan Melalui Aplikasi Pegadaian Digital

Masuk ke aplikasi Pegadaian Digital.

Pilih menu “Pembiayaan.”

Klik “Pinjaman Serbaguna.

Masukkan jumlah pembiayaan yang diinginkan.

Pilih jangka waktu pelunasan yang sesuai dengan kemampuan Anda.

Isi informasi mengenai barang jaminan, yaitu BPKB motor Anda.

Konfirmasi pengajuan pembiayaan yang sudah diisi.

Tunggu notifikasi dari Pegadaian mengenai status pengajuan pinjaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179832//seva_astra_financial-RSrz_large.jpg
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177341//peluncuran_super_app_tring-XMmA_large.jpeg
BRI Group Perluas Inklusi Keuangan lewat Super App Emas Digital TRING! by Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/11/3167209//pegadaian_future_leader_program_2025_resmi_ditutup-McTX_large.jpeg
Diikuti Lebih Dari 20.000 Pelamar, Pegadaian Future Leader Program 2025 Resmi Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/11/3167106//pegadaian-bTBg_large.jpeg
Selamat! Pegadaian Raih Internasional The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/11/3166478//gajian_emas_pegadaian-Ss9Y_large.jpeg
Transaksi di Pegadaian Digital Bisa Dapat Promo Gajian Emas, Simak di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/11/3166250//pegadaian_raih_penghargaan-hMVB_large.jpeg
Dekat dengan Masyarakat, Pegadaian Buktikan Kinerja Unggul Berkat Pelayanan Prima
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement