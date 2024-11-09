Syarat dan Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian

Syarat dan Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Syarat dan cara gadai BPKB motor di Pegawaian. Menggadaikan BPKB motor adalah salah satu solusi cepat untuk mendapatkan dana tambahan.

Pegadaian, sebagai lembaga resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menawarkan layanan gadai BPKB motor dengan prosedur aman dan mudah.

Dengan menjadikan BPKB sebagai jaminan, anda bisa memperoleh pinjaman tanpa harus melalui proses yang sulit. BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) adalah dokumen penting yang membuktikan kepemilikan sah atas kendaraan. Melalui Pegadaian, layanan gadai BPKB motor dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang terdekat atau secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Berikut adalah syarat dan cara gadai BPKB motor di Pegadaian yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (9/11/2024):

Syarat Gadai BPKB Motor di Pegadaian

Sebelum mengajukan gadai BPKB motor di Pegadaian, siapkan dokumen-dokumen berikut ini:

Fotokopi KTP

Fotokopi KK

Fotokopi BPKB

Fotokopi STNK

Surat keterangan domisili (opsional) - diperlukan jika alamat KTP berbeda dengan alamat tinggal.

Surat keterangan kerja atau sejenisnya

Bukti penghasilan atau slip gaji

Perlu diingat bahwa pemohon harus berusia minimal 18 tahun. BPKB yang dijaminkan akan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman selesai dilakukan.

Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian

Proses gadai BPKB motor di Pegadaian bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang atau melalui aplikasi Pegadaian Digital.

1. Pengajuan di Kantor Pegadaian

Siapkan semua dokumen yang diperlukan.

Kunjungi kantor Pegadaian terdekat sesuai wilayah plat kendaraan.

Isi formulir pengajuan gadai BPKB motor yang disediakan.

Serahkan dokumen yang telah disiapkan kepada petugas.

Tim Mikro atau Pemutus Kredit akan mengevaluasi dan menentukan nilai pinjaman.

Petugas akan memberitahu nominal pinjaman yang disetujui.

Pencairan dana dilakukan, baik tunai maupun transfer.

2. Pengajuan Melalui Aplikasi Pegadaian Digital

Masuk ke aplikasi Pegadaian Digital.

Pilih menu “Pembiayaan.”

Klik “Pinjaman Serbaguna.

Masukkan jumlah pembiayaan yang diinginkan.

Pilih jangka waktu pelunasan yang sesuai dengan kemampuan Anda.

Isi informasi mengenai barang jaminan, yaitu BPKB motor Anda.

Konfirmasi pengajuan pembiayaan yang sudah diisi.

Tunggu notifikasi dari Pegadaian mengenai status pengajuan pinjaman.