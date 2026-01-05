Advertisement
HOME FINANCE

Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:43 WIB
Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian
Pegadaian telah mengumumkan secara resmi terkait penghentian sementara ambil fisik emas ANTAM. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian telah mengeluarkan pengumuman secara resmi terkait penghentian sementara ambil fisik Tabungan Emas merek ANTAM.

Kabar ini cukup mengejutkan dan tentunya berdampak pada ekspektasi nasabah yang ingin melakukan konversi saldo digital menjadi aset berwujud.

Ingin tahu alasan mengapa cetak fisik emas ANTAM di Pegadaian tidak bisa dilakukan? Berikut pembahasan lebih lanjutnya.

Ambil Fisik Tabungan Emas Brand ANTAM di Pegadaian Tutup Sementara

Penutupan sementara seluruh denominasi ambil fisik emas ANTAM di Pegadaian dilakukan seiring adanya upaya penyesuaian operasional serta optimasi layanan oleh PT Antam Tbk.

Selama kebijakan ini berlaku, nasabah tidak dapat melakukan pencetakan emas batangan dengan merek ANTAM, baik di outlet maupun aplikasi Tring!.

Halaman:
1 2 3
