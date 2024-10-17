Pegadaian dan Kemenkomarves Sinergi Gerai The Gade Coffee and Gold Ke-43

JAKARTA - Pegadaian kembali membuka gerai The Gade Coffee and Gold yang bertempat di Gedung Kemenkomarves. Gerai kopi milik Pegadaian ini diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Luhut Binsar Pandjaitan dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan.

Tidak hanya sebagai tempat nongkrong dan sekedar menikmati kopi, pembukaan gerai ini menjadi wujud kolaborasi Pegadaian dengan Instansi Pemerintah dalam hal ini Kemenkomarves, untuk ikut meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat melalui secangkir kopi dengan cita rasa asli Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengungkapkan rasa bangga dapat bersinergi dengan Kemenkomarves. Melalui The Gade Coffee & Gold. "Kami juga ingin mengenalkan produk-produk Pegadaian, serta tren investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan emas,” ujar Damar.

The Gade Coffee & Gold sendiri merupakan gerai kopi kolaborasi bisnis dua anak perusahaan Pegadaian yakni PT Pesonna Indonesia Jasa (PIJ) yang mengelola kedai kopi dan PT Pegadaian Dua Empat (Galeri 24) yang menyediakan emas berupa perhiasan maupun emas batangan. Jadi, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi produk Pegadaian ataupun membeli emas, sambil menyesap kopi andalan dari The Gade.