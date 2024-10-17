Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

The Gade Coffee and Gold di Kemenkomarves, Strategi Promosi Emas

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |15:12 WIB
The Gade Coffee and Gold di Kemenkomarves, Strategi Promosi Emas
Luhut Resmikan The Gade Coffee di Kantornya. (Foto: Okezone.com/Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan gerai The Gade Coffee and Gold di Gedung Kemenkomarves, Jakarta Pusat. Tidak hanya sebagai tempat nongkrong, gerai ini menjadi wujud untuk ikut meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat melalui secangkir kopi dengan cita rasa asli Indonesia.

“Ini adalah cabang kami yang ke-43, dan tersebar di seluruh Indonesia, tentunya kami sangat bangga dapat bersinergi dengan Kemenkomarves. Melalui The Gade Coffee & Gold ini, kami juga ingin mengenalkan produk-produk Pegadaian, serta tren investasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan emas,” ujar Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, Kamis (17/10/2024).

The Gade Coffee & Gold merupakan gerai kopi kolaborasi bisnis dua anak perusahaan Pegadaian yakni PT Pesonna Indonesia Jasa (PIJ) yang mengelola kedai kopi dan PT Pegadaian Dua Empat (Galeri 24) yang menyediakan emas berupa perhiasan maupun emas batangan. Jadi, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi produk Pegadaian ataupun membeli emas, sambil menyesap kopi andalan dari The Gade.

Bagi para pecinta kopi, brand The Gade Coffee & Gold tentu sudah tidak asing lagi. Tidak hanya karena gerainya yg tersebar mulai dari ujung timur, Labuan Bajo, hingga wilayah paling barat di Aceh, namun gerai kopi ini acap kali ditemukan di acara nasional hingga internasional. Sebut saja G20, 10th World Water Forum, serta perayaan kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta hingga IKN.

