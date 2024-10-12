Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pebisnis Muda Yuk Daftar The Gade Sociopreneurship Challenge 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |11:09 WIB
Pebisnis Muda Yuk Daftar The Gade Sociopreneurship Challenge 2024
Pegadaian selenggarakan The Gade Sociopreneurship Challenge 2024, wadah kompetisi bagi mahasiswa Indonesia untuk mempresentasikan ide-ide bisnis inovatif (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Jakarta, – Pegadaian kembali menyelenggarakan The Gade Sociopreneurship Challenge (TGSC) 2024, wadah kompetisi bagi mahasiswa Indonesia untuk mempresentasikan ide-ide bisnis inovatif mereka yang menjawab tantangan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan kewirausahaan berkelanjutan. Pendaftaran telah dibuka mulai10 September 2024 lalu hingga 29 Oktober 2024. 

TGSC 2024 merupakan bagian dari inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG) PT Pegadaian yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya nomor 4 dan 8, yakni Pendidikan Berkualitas dan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan ini akan berlangsung melalui beberapa tahapan penting. Sepuluh tim terbaik akan dipilih melalui proses seleksi ketat oleh para ahli, dan mereka akan mendapatkan mentoring serta bimbingan langsung dari praktisi industri dan akademisi di bidang kewirausahaan sosial. Para finalis ini kemudian akan mempresentasikan ide bisnis mereka dalam sesi pitching yang akan digelar pada November 2024.

Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah, menyampaikan, melalui tantangan ini, PT Pegadaian ingin memberdayakan generasi sociopreneur berikutnya.

"Kami percaya bahwa ide-ide kreatif dari pemuda dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Program ini tidak hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi Indonesia,” tuturnya.

Sejak dimulainya TGSC pada tahun 2023, program ini telah berhasil menjaring 516 peserta dari berbagai universitas di Indonesia, dengan cakupan 75 perguruan tinggi dan 46 kota/kabupaten. Proyek-proyek yang diajukan mencakup berbagai sektor penting seperti kesehatan, lingkungan, dan pengembangan ekonomi, dengan lebih dari 54% proyek berfokus pada inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Capaian ini menjadi motivasi kuat bagi TGSC 2024 untuk menjaring lebih banyak inovator muda di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/298/3177681//promo_shopeefood_deals_tasya_farasya_idealis_mendrofa-wnJO_large.jpg
Tips Makan Enak Yoshinoya Cuma Rp100 Pakai ShopeeFood Deals, Ini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177592//ulang_tahun_alfamart-ORTU_large.jpeg
Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-26, Tumbuhkan Kepedulian Melayani Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177584//solution_day_telkomsel-aAyj_large.jpg
Solution Day Telkomsel 2025: Inovasi Digital Terbaru untuk Bisnis Masa Kini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177582//program_bri_bertani_di_kota_brinita-7tri_large.jpg
Hari Pangan Sedunia, BRI Peduli Dukung Ketahanan Pangan melalui Panen Raya BRInita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/16/3177485//hypernet_technologies_menggelar_meet_eat_inspire_bersama_dengan_aruba-Ne3R_large.JPG
Meet Eat Inspire: Koneksi Cabang Tetap Kencang dan Aman bersama Aruba Smart Branch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177413//neo_pinjam-yB8L_large.jpg
Lebih Bebas Atur Keuangan! Limit Neo Pinjam Kini Tembus Hingga Rp100 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement