Pebisnis Muda Yuk Daftar The Gade Sociopreneurship Challenge 2024

Jakarta, – Pegadaian kembali menyelenggarakan The Gade Sociopreneurship Challenge (TGSC) 2024, wadah kompetisi bagi mahasiswa Indonesia untuk mempresentasikan ide-ide bisnis inovatif mereka yang menjawab tantangan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan kewirausahaan berkelanjutan. Pendaftaran telah dibuka mulai10 September 2024 lalu hingga 29 Oktober 2024.

TGSC 2024 merupakan bagian dari inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG) PT Pegadaian yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya nomor 4 dan 8, yakni Pendidikan Berkualitas dan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan ini akan berlangsung melalui beberapa tahapan penting. Sepuluh tim terbaik akan dipilih melalui proses seleksi ketat oleh para ahli, dan mereka akan mendapatkan mentoring serta bimbingan langsung dari praktisi industri dan akademisi di bidang kewirausahaan sosial. Para finalis ini kemudian akan mempresentasikan ide bisnis mereka dalam sesi pitching yang akan digelar pada November 2024.

Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah, menyampaikan, melalui tantangan ini, PT Pegadaian ingin memberdayakan generasi sociopreneur berikutnya.

"Kami percaya bahwa ide-ide kreatif dari pemuda dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Program ini tidak hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi Indonesia,” tuturnya.

Sejak dimulainya TGSC pada tahun 2023, program ini telah berhasil menjaring 516 peserta dari berbagai universitas di Indonesia, dengan cakupan 75 perguruan tinggi dan 46 kota/kabupaten. Proyek-proyek yang diajukan mencakup berbagai sektor penting seperti kesehatan, lingkungan, dan pengembangan ekonomi, dengan lebih dari 54% proyek berfokus pada inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Capaian ini menjadi motivasi kuat bagi TGSC 2024 untuk menjaring lebih banyak inovator muda di seluruh Indonesia.