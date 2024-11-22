Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Berikut Daftar Pemenangnya

JAKARTA - PT Pegadaian menggelar Pegadaian Media Award 2024 untuk kedua kalinya. Malam penganugerahan bagi para Insan Media ini digelar sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajang silaturahmi antara manajemen Pegadaian dengan para Pemimpin Redaksi dan Jurnalis Media.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Insan Media atas kontribusi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi yang akurat dan positif kepada seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali membantu ikut serta menyebarkan informasi yang bermanfaat tentang produk dan layanan Pegadaian.

’’Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh teman-teman media yang selama ini telah membantu menyampaikan informasi tentang Pegadaian ke masyarakat. Tanpa teman-teman media, belum tentu masyarakat tahu tentang produk, layanan maupun pencapaian kinerja dari Pegadaian, bahwa Pegadaian telah hadir lebih dari 1 abad, sudah 123 tahun Pegadaian berkontribusi untuk Indonesia,’’ ucap Damar, Jumat (22/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Damar juga menyampaikan kinerja perusahaan yang terus tumbuh di kuartal III 2024 ini. Hal ini menjadi bukti, tingginya trust masyarakat terhadap Pegadaian didukung dari citra dan reputasi baik yang diantaranya dihasilkan dari pemberitaan positif dari teman-teman media.

’’Soal kinerja, Alhamdulillah Pegadaian tahun ini naik terus, bahkan aset kami tumbuh hingga 100 Triliun. Ini diikuti dengan omzet yang baik dan outstanding loan yang baik juga, sehingga laba kami juga baik. Yang lebih membahagiakan, NPL kami ikut menurun hingga 0,93%. Bahkan BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) juga berhasil kami turunkan menjadi 62,9%. Jadi kinerja kami tumbuh bagus, namun tetap memperhatikan efisiensi, bukan dengan ugal-ugalan,” katanya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pegadaian Media Awards 2024, yang menjadi bukti nyata dukungan Pegadaian terhadap dunia informasi dan jurnalisme.

’’Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Pegadaian Media Awards 2024. Ini menjadi bukti nyata Pegadaian terus berkomitmen merawat dan menjunjung terbangunnya informasi yang sehat dan benar di tengah era disrupsi. Saya berharap jurnalis dan awak media terpacu semangatnya untuk memberikan informasi tentang produk dan layanan Pegadaian secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui PMA, semoga bisa menjadi ruang komunikasi antara Pegadaian dan jurnalis, terutama dalam mendukung UMKM, interaksi & inklusi keuangan, serta peran strategis lainnya yang bisa mendorong kesejahteraan rakyat,” ujar Ubaidillah.’