Segini Gaji Wasit Ahmed Al Kaf Yang Curi Kemenangan Timnas Indonesia Vs Bahrain

JAKARTA - Segini gaji wasit Ahmed Al Kaf yang curi kemenangan Timnas Indonesia vs Bahrain. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin sedang menjadi perbincangan hangat.

Ahmed Al Kaf dianggap merugikan Timnas Indonesia melalui beberapa keputusannya. Salah satu keputusan paling kontroversial adalah pemberian perpanjangan waktu yang dinilai berlebihan dan tanpa alasan yang jelas. Indonesia yang sempat unggul 2-1 berkat gol spektakuler dari Rafael Struick, akhirnya harus menerima hasil imbang 2-2 setelah Bahrain mencetak gol pada menit tambahan yang diberikan oleh Ahmed Al Kaf.

Ahmed Al Kaf merupakan seorang wasit asal negara Oman dengan lisensi FIFA. Ahmed Al Kaf kerap dipuji karena ketegasannya, tetapi pada laga ini keputusannya banyak memicu kemarahan para pendukung sepak bola terutama pendukung Timnas Indonesia.

Menurut laporan dari AS Sports, selama Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memberikan bayaran yang fantastis pada para wasitnya. Wasit yang memimpin laga bisa menerima bayaran hingga sebesar Rp46 juta tiap pertandingan. Nominal meningkat apabila menjadi wasit pada babak 16 besar dengan nominal Rp155 juta. Asisten wasit juga mengantongi bayaran sebesar Rp38,9 juta. Jumat, (11/10/2024).

Dengan lisensi FIFA-nya dan juga mempertimbangkan struktur pembayaran ini, bisa diperkirakan bahwa Ahmed Al Kaf menerima gaji yang signifikan saat memimpin laga kualifikasi penting seperti pertandingan Indonesia vs Bahrain.