Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN, Ini Kecanggihannya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |21:40 WIB
Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN, Ini Kecanggihannya
Jokowi Resmikan Istana Negara IKN. (Foto: Okezone.com/WIKA)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun melalui Konsorsium PP-WIKA (WIKA KSO). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara," ujar Joko Widodo, Jumat (11/10/2024).

Prosesi peresmian Istana Negara IKN ditandai juga dengan penyerahan sertifikat Istana Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Istana Negara terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, menempati lahan kompleks Istana Kepresidenan dengan luas tapak mencapai 334.200 meter persegi dan dirancang sebagai kompleks kepresidenan yang megah. Bangunan ini akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kediaman resmi Presiden, serta tempat acara kenegaraan presiden di IKN.

Dalam pembangunannya, WIKA menerapkan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek. Lingkup pekerjaan WIKA sendiri meliputi konstruksi bangunan, perancangan arsitektur, dan pembangunan lapangan upacara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/470/3160156/ikn-osLa_large.jpg
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement