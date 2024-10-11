Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN, Ini Kecanggihannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun melalui Konsorsium PP-WIKA (WIKA KSO). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara," ujar Joko Widodo, Jumat (11/10/2024).

Prosesi peresmian Istana Negara IKN ditandai juga dengan penyerahan sertifikat Istana Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Istana Negara terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, menempati lahan kompleks Istana Kepresidenan dengan luas tapak mencapai 334.200 meter persegi dan dirancang sebagai kompleks kepresidenan yang megah. Bangunan ini akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kediaman resmi Presiden, serta tempat acara kenegaraan presiden di IKN.

Dalam pembangunannya, WIKA menerapkan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek. Lingkup pekerjaan WIKA sendiri meliputi konstruksi bangunan, perancangan arsitektur, dan pembangunan lapangan upacara.