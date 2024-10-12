Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

8 Aplikasi Penghasil Uang Resmi Pemerintah yang Langsung Cair ke Rekening

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |07:52 WIB
8 Aplikasi Penghasil Uang Resmi Pemerintah yang Langsung Cair ke Rekening
8 aplikasi penghasil uang resmi pemerintah yang langsug cair ke rekening (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Deretan 8 aplikasi penghasil uang resmi pemerintah yang langsung cair ke rekening menarik untuk diulas. Salah satunya yakni aplikasi pinjaman online.

Semakin berkembangnya zaman, semua hal sekarang dapat di akses dengan mudah, mulai dari berbelanja, hingga mendapatkan uang. Tentunya banyak yang mengakses bahkan mendownload aplikasi tersebut.

Berikut 8 aplikasi penghasil uang resmi pemerintah yang langsung cair ke rekening :

1. Shopee Pinjam

Shopee tak hanya menawarkan layanan untuk transaksi digital menggunakan ShopeePay sebagai uang elektronik, tetapi juga menawarkan fitur pinjaman uang online seperti SPayLater dan SPinjam.

SPinjam adalah layanan pinjaman online langsung cair dari Shopee yang langsung masuk ke rekening bank pengguna dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Aplikasi pinjam uang ini cocok untuk kamu yang membutuhkan dana tunai atau cash untuk memenuhi kebutuhanmu segera.

2. Cashzine

Cashzine merupakan sebuauh aplikasi penghasil uang dengan cara membaca dan membagikan berita dengan cara mengumpulkan poin lalu poin tersebut bisa dicairkan menjadi uang. Secara legalitas aplikasi ini memiliki izin resmi dari pemerintah dan sudah terbukti aman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement