8 Aplikasi Penghasil Uang Resmi Pemerintah yang Langsung Cair ke Rekening

JAKARTA- Deretan 8 aplikasi penghasil uang resmi pemerintah yang langsung cair ke rekening menarik untuk diulas. Salah satunya yakni aplikasi pinjaman online.

Semakin berkembangnya zaman, semua hal sekarang dapat di akses dengan mudah, mulai dari berbelanja, hingga mendapatkan uang. Tentunya banyak yang mengakses bahkan mendownload aplikasi tersebut.

Berikut 8 aplikasi penghasil uang resmi pemerintah yang langsung cair ke rekening :

1. Shopee Pinjam

Shopee tak hanya menawarkan layanan untuk transaksi digital menggunakan ShopeePay sebagai uang elektronik, tetapi juga menawarkan fitur pinjaman uang online seperti SPayLater dan SPinjam.

SPinjam adalah layanan pinjaman online langsung cair dari Shopee yang langsung masuk ke rekening bank pengguna dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Aplikasi pinjam uang ini cocok untuk kamu yang membutuhkan dana tunai atau cash untuk memenuhi kebutuhanmu segera.

2. Cashzine

Cashzine merupakan sebuauh aplikasi penghasil uang dengan cara membaca dan membagikan berita dengan cara mengumpulkan poin lalu poin tersebut bisa dicairkan menjadi uang. Secara legalitas aplikasi ini memiliki izin resmi dari pemerintah dan sudah terbukti aman.