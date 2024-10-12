Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hilang Fokus saat Bekerja? Coba 3 Tips Ampuh Ini

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |18:03 WIB
Hilang Fokus saat Bekerja? Coba 3 Tips Ampuh Ini
Hilang fokus saat bekerja, ini tipsnya (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Merasa kehilangan fokus saat lagi bekerja? Kehilangan fokus saat bekerja adalah hal yang wajar.

Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres saat bekerja. Kementerian Ketenagakerjaan membagikan langkah-langkah yang bisa mengembalikan fokus saat bekerja.

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembalikan fokus saat bekerja, dilansir dari laman Instagram Kemnaker, Sabtu (12/10/2024).

- Mulailah dengan menarik napas dalam-dalam selama 5 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi selama 5 kali

- Duduk dengan tenang dan dengarkan suara-suara di sekitar. Fokus pada suara yang lembut, baik pada detak jam atau suara angin di luar.

- Ambil waktu sejenak. Biarkan pikiran tenang, jangan memikirkan pekerjaan selama 5 menit. Rasakan ketenangan di setiap napas.

Selain ketiga 3 langkah yang sudah diberikan oleh Kemnaker, dengan mengatur waktu istirahat yang cukup juga dianggap penting. Karena bekerja yang terus-menerus tanpa adanya istirahat bisa membuat otak menjadi lelah dan berakibat sulit untuk berkonsentrasi.

Halaman:
1 2
