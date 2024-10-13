SPECIAL REPORT: SKD CPNS 2024 Dimulai

JAKARTA - Seleksi CPNS 2024 memasuki pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan SKD CPNS 2024 mulai 16 Oktober sampai 14 November 2024.

Sebelum pelaksanaan seleksi SKD CPNS 2024, para peserta akan diumumkan waktu dan tempat pelaksanaan SKD. Oleh karena itu, segala informasi terkait ini diharapkan untuk diperhatikan.

Selagi masih ada waktu, peserta CPNS 2024 dapat mengikuti tryout CPNS online berbasis sistem CAT gratis di Okezone. Hal ini sebagai persiapan dan pemanasan sebelum mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 16 Oktober sampai 14 November 2024.

Seperti diketahui, SKD berisikan tiga tes yang di dalamnya yaitu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan juga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Dalam membantu persiapan para peserta, Okezone telah menyediakan latihan soal tes SKD dalam Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2024. Bagi peserta yang ingin mengikuti latihan tes ini bisa membuka link ini.

Tryout CPNS 2024 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2024.