Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPECIAL REPORT: SKD CPNS 2024 Dimulai

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |08:34 WIB
SPECIAL REPORT: SKD CPNS 2024 Dimulai
Tes SKD CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi CPNS 2024 memasuki pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan SKD CPNS 2024 mulai 16 Oktober sampai 14 November 2024.

Sebelum pelaksanaan seleksi SKD CPNS 2024, para peserta akan diumumkan waktu dan tempat pelaksanaan SKD. Oleh karena itu, segala informasi terkait ini diharapkan untuk diperhatikan.

Selagi masih ada waktu, peserta CPNS 2024 dapat mengikuti tryout CPNS online berbasis sistem CAT gratis di Okezone. Hal ini sebagai persiapan dan pemanasan sebelum mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 16 Oktober sampai 14 November 2024.

cpns2

Seperti diketahui, SKD berisikan tiga tes yang di dalamnya yaitu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan juga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Dalam membantu persiapan para peserta, Okezone telah menyediakan latihan soal tes SKD dalam Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2024. Bagi peserta yang ingin mengikuti latihan tes ini bisa membuka link ini.

Tryout CPNS 2024 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2024.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement