HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Jadwal SKD CPNS 2024, Lengkap Semua Instansi

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |08:12 WIB
Cara Cek Jadwal SKD CPNS 2024, Lengkap Semua Instansi
Cara cek jadwal SKD CPNS 2024 lengkap semua instansi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek jadwal SKD CPNS 2024 lengkap semua instansi. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah memasuki tahap penjadwalan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Penting bagi para pelamar untuk mengetahui jadwal dan lokasi tes SKD agar bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan baik. Tes SKS CPNS 2024 mulai dilaksanakan pada 16 Oktober hingga 14 November 2024.

Pengumuman mengenai daftar peserta, waktu dan tempat pelaksanaan tes akan diumumkan pada tanggal 9 hingga 15 Oktober 2024. Semua informasi tersebut akan tersedia di laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Berikut merupakan cara cek jadwal SKD CPNS 2024, lengkap semua instansi yang sudah dirangkum oleh Okezone, Kamis (10/10/2024):

1. Akses laman SSCASN

- Buka situs resmi SSCASN melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id/

- Login akun

- Untuk login harap masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah dibuat saat pendaftaran CPNS. Lalu jangan lupa untuk melakukan tes kode captcha yang ada di layar.

2. Pilih Menu Cetak Kartu Peserta

Setelah berhasil login, cari dan klik menu “Cetak Kartu Peserta Ujian”. Pada kartu tersebut akan tercantum semua informasi penting mengenai tes SKD yang akan dilakukan, seperti nama, NIK, instansi yang dilamar, lokasi dan jadwal ujian.

Halaman:
1 2
