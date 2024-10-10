Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cetak Kartu Peserta Ujian SKD CPNS 2024

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |08:53 WIB
Cara Cetak Kartu Peserta Ujian SKD CPNS 2024
Cara cetak kartu peserta ujian SKD CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cetak kartu peserta ujian SKD CPNS 2024 yang wajib diketahui para peserta. Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan telah lolos seleksi administrasi akan lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan buku petunjuk pendaftaran CPNS 2024, saat peserta mengikuti tes SKD, diwajibkan untuk membawa kartu peserta ujian. Oleh karena itu, sebelum di cetak, kartu peserta perlu diunduh terlebih dahulu melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Lalu, bagaimana cara mencetak kartu peserta ujian SKD CPNS 2024?

Khusus peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta bisa mengunduhnya pada halaman ‘Resume Pendaftaran’.

Berikut ini tata cara mencetak kartu ujian SKD CPNS, yang dirangkum Okezone, Kamis (10/10/2024):

- Masuk ke laman sscasn.bkn.go.id, lalu klik ‘Masuk’ pada bagian kanan atas layar

- Ketikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang terdaftar sebelumnya

- Masukkan kode captcha yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka

- Selanjutnya klik ‘Masuk’

- Selanjutnya pilih menu ‘Resume Pendaftaran’

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement