Cara Cetak Kartu Peserta Ujian SKD CPNS 2024

JAKARTA - Cara cetak kartu peserta ujian SKD CPNS 2024 yang wajib diketahui para peserta. Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan telah lolos seleksi administrasi akan lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan buku petunjuk pendaftaran CPNS 2024, saat peserta mengikuti tes SKD, diwajibkan untuk membawa kartu peserta ujian. Oleh karena itu, sebelum di cetak, kartu peserta perlu diunduh terlebih dahulu melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Lalu, bagaimana cara mencetak kartu peserta ujian SKD CPNS 2024?

Khusus peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta bisa mengunduhnya pada halaman ‘Resume Pendaftaran’.

Berikut ini tata cara mencetak kartu ujian SKD CPNS, yang dirangkum Okezone, Kamis (10/10/2024):

- Masuk ke laman sscasn.bkn.go.id, lalu klik ‘Masuk’ pada bagian kanan atas layar

- Ketikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang terdaftar sebelumnya

- Masukkan kode captcha yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka

- Selanjutnya klik ‘Masuk’

- Selanjutnya pilih menu ‘Resume Pendaftaran’