5 Cara Mendapatkan Uang Rp100 Ribu Setiap Hari dari Internet

JAKARTA - Ada 5 cara mendapatkan uang Rp100 ribu setiap hari dari internet bisa Anda coba. Bahkan, para pengguna internet dapat mendapatkan uang hingga Rp100.000 atau lebih setiap hari dengan berbagai cara.

BACA JUGA: 4 Aplikasi Penghasil Uang Rp30 Ribu per Hari

Berikut adalah 5 cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang hingga Rp100.000 atau lebih setiap hari di internet.

1. Jualan Online

Cara pertama dan paling umum dilakukan untuk mendapat uang di internet adalah dengan berjualan online. Ada banyak peluang pasar untuk berjualan di dunia maya. Mulai dari jualan pakaian, makanan, otomotif, hingga produk digital seperti foto dan video bisa mendatangkan banyak uang.

Jika ingin berjualan produk fisik dan tidak punya modal, pengguna bisa memanfaatkan sistem dropship. Dengan begitu, pengguna dapat menjual produk tanpa harus menyiapkan stok dan hanya terfokus pada mencari customer saja.

2. Blogging

Cara lain untuk bisa menghasilkan uang hingga Rp100.000 setiap hari di internet adalah dengan blogging. Pengguna hanya perlu membuat blog dan berbagai tentang apapun di blog tersebut seperti artikel.

Untuk mendapatkan uang, pengguna perlu mendaftar adsense. Hal ini akan membuat blog yang dimiliki akan menampilkan iklan. Dari iklan inilah pengguna akan mendapat uang setiap kali ada yang mengklik iklan tersebut.

BACA JUGA: 5 Game Seru Bisa Hasilkan Uang Rp100 Ribu Setiap Hari

3. Membuat konten

Perkembangan zaman yang masif seperti saat ini membuat konten kreator menjadi sumber pendapatan yang menarik. Setiap orang yang ingin mendapatkan uang dari menjadi konten kreator hanya perlu membuat konten sebanyak dan semenarik mungkin.

Selanjutnya, konten tersebut tinggal di upload ke berbagai platform seperti youtube, tiktok, instagram dan sebagainya. Nantinya, pengguna bisa mendapat uang dari iklan, monetisasi, hingga endorsement yang diperoleh dari berbagai brand.