3 Game Penghasil Uang Sampai Rp350 Ribu

JAKARTA - 3 game penghasil uang sampai Rp350 ribu. Kini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan uang sebesar Rp350 ribu hanya dengan bermain game online.

Ada beberapa game yang menawarkan untuk pengguna bisa menghasilkan uang. Uang tersebut biasanya dihasilkan dari koin yang didapat dari kompetisi dalam game yang dimainkan. Berikut 3 rekomendasi aplikasi game online yang bisa menghasilkan Rp350 ribu, dirangkum oleh Okezone, Selasa (15/10/2024).

Island King

Island King ini merupakan game menarik yang menawarkan pengguna untuk menjelajahi, melindungi, atau merebut pulau. Setelah pengguna berhasil menyelesaikan misi tersebut, pengguna akan mendapatkan saldo yang bisa ditukar ke dompet DANA digital dan bisa menghasilkan uang hingga Rp350 ribu.

Mager

Aplikasi game Mager ini cocok untuk pengguna yang hanya ingin bermain game dalam rumah tapi tetap menghasilkan uang. Pengguna hanya perlu menyelesaikan beberapa misi singkat, nantinya pengguna akan mendapatkan saldo yang bisa ditukar ke dompet DANA digital.