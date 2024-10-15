Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Game Penghasil Uang Sampai Rp350 Ribu

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:10 WIB
3 Game Penghasil Uang Sampai Rp350 Ribu
3 Game Penghasil Uang Sampai Rp350 Ribu. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - 3 game penghasil uang sampai Rp350 ribu. Kini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan uang sebesar Rp350 ribu hanya dengan bermain game online.

Ada beberapa game yang menawarkan untuk pengguna bisa menghasilkan uang. Uang tersebut biasanya dihasilkan dari koin yang didapat dari kompetisi dalam game yang dimainkan. Berikut 3 rekomendasi aplikasi game online yang bisa menghasilkan Rp350 ribu, dirangkum oleh Okezone, Selasa (15/10/2024).

Island King

Island King ini merupakan game menarik yang menawarkan pengguna untuk menjelajahi, melindungi, atau merebut pulau. Setelah pengguna berhasil menyelesaikan misi tersebut, pengguna akan mendapatkan saldo yang bisa ditukar ke dompet DANA digital dan bisa menghasilkan uang hingga Rp350 ribu.

Mager

Aplikasi game Mager ini cocok untuk pengguna yang hanya ingin bermain game dalam rumah tapi tetap menghasilkan uang. Pengguna hanya perlu menyelesaikan beberapa misi singkat, nantinya pengguna akan mendapatkan saldo yang bisa ditukar ke dompet DANA digital.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176521//meutya-HzU7_large.jpg
DreadOut dan Coral Island Go Global, Meutya Hafid UngkapGame Tak Hanya Hiburan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175031//menkeu_purbaya-ZL8q_large.JPG
Usai Himbara, Purbaya Bakal Kucurkan Rp20 Triliun ke Bank Jakarta dan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171452//xbox-1bci_large.jpg
Harga Xbox Naik Lagi, Jadi Rp10 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/326/3165992//minecraft-zSXp_large.jpg
5 Game Gratis yang Mirip Minecraft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/326/3164786//mpl-vcmr_large.jpg
India Bakal Larang Game Online Berbasis Uang, Sejumlah Startup Berhenti Beroperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement