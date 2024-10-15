Sri Mulyani Didampingi 3 Wamenkeu di Kabinet Prabowo, Berikut Sosoknya

Moment Sri Mulyani Datang ke Rumah Presiden Terpilih Prabowo. (Foto: okezone.com/Aldhi)

JAKARTA - Para calon wakil menteri kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto mulai diketahui. Hari ini terlihat tiga sosok yang akan mendampingi Sri Mulyani di Kementerian Keuangan.

Dua di antaranya merupakan wakil menteri saat ini, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Dua Wamenkeu ini dipastikan akan kembali masuk jajaran kabinet Presiden Prabowo.

Namun, ada sosok satu lagi yang akan mendampingi Sri Mulyani nantinya, yakni Anggito Abimanyu.

Anggito mengungkapkan bahwa nantinya ada tiga Wamenkeu yang membantu Sri Mulyani. Pasalnya tugas Kementerian Keuangan banyak dan berat.

"Cakupannya juga cukup luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga untuk bisa menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Anggito, Selasa (15/10/2024).