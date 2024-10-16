Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Tahun Jokowi, Investasi Paling Banyak Masuk ke Sektor Infrastruktur dan Jasa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |18:05 WIB
10 Tahun Jokowi, Investasi Paling Banyak Masuk ke Sektor Infrastruktur dan Jasa
Realisasi Investasi Sepanjang 10 Tahun Presiden Jokowi. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama 10 tahun Presiden Joko Widodo, investasi yang paling banyak masuk ke Indonesia ada di sektor infrastruktur dan jasa.

Menteri Investasi/Kepala BKPM melaporkan, investasi ke sektor infrastruktur dan jasa ini bahkan lebih tinggi ketimbang investasi ke sektor manufaktur dan primer. Lebih rinci, investasi ke sektor infrastruktur dan jasa sebesar Rp3.665,1 triliun.

Kemudian disusul sektor manufaktur dengan total investasi yang masuk selama 10 tahun terakhir sebanyak Rp3.202,5 triliun. Sedangkan total investasi yang masuk ke sektor primer sebesar Rp1.375 triliun.

"Kalau kita lihat realisasi investasi Kuartal III 2024 totalnya Rp431,48 triliun, itu kue paling besar ada di infrastruktur dan jasa, baru manufaktur, baru primer 16,6%, kalau kita lihat ini cukup tumbuh memang secara gradual," kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal III dikutip, Rabu (16/10/2024).

Meski demikian, Rosan menjelaskan investasi di sektor manufaktur terus bertumbuh setiap tahunya. Pertumbuhan mulai terasa sejak tahun 2020, alias ketika program hilirisasi mulai dijalankan oleh Pemerintah.

"Memang kalau kita lihat pertumbuhan dari sektor manufaktur selama 10 tahun terakhir itu 15,5%. Memang Primer yang perlu kita dorong lagi agar meningkat kedepannya," kata Rosan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076860/lepas-jokowi-pulang-ke-solo-erick-thohir-dan-pak-bas-terima-kasih-pak-FN59BGdP3O.png
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076512/5-fakta-investasi-di-era-jokowi-realisasi-rp9-117-triliun-dan-sektor-ini-paling-diminati-EK1PYVDol7.jpg
5 Fakta Investasi di Era Jokowi, Realisasi Rp9.117 Triliun dan Sektor Ini Paling Diminati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement