6 Menteri Ekonomi Jokowi Tak Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran

6 Menteri Ekonomi Jokowi yang Tidak Lanjut di Kabinet Prabowo. (Foto: Okezone.com/Marves)

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang akan menjadi calon menteri dan wakil menteri di kabinetnya. Bila dilihat, ternyata banyak sejumlah nama menteri di era Presiden Jokowi yang tidak lanjut.

Berikut ini daftar menteri Jokowi yang tidak lanjut di kabinet Presiden Prabowo:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

3. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

6. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Sementara itu, para calon menteri dan wakil menteri yang masuk melakukan pembekalan intensif yang berlangsung di Hambalang, Bogor, beberapa hari sebelum pelantikan resmi.

Keberadaan sepuluh menteri ekonomi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap dipertahankan. Nama-nama seperti Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, dan beberapa tokoh lainnya dipastikan akan melanjutkan peran penting mereka di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Hal ini menandakan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan selama masa Jokowi kemungkinan besar akan tetap menjadi landasan pemerintahan mendatang.