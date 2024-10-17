Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Beli Unit di NexCity Yogyakarta, Fasilitasnya Lengkap dan Terjamin

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |08:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Memilih hunian yang tepat memerlukan perencanaan matang. Berbagai faktor harus dipertimbangkan, mulai dari anggaran, lokasi, hingga lingkungan sekitar. Apalagi jika Anda memutuskan untuk tinggal di apartemen, penting untuk mengetahui cara memilih apartemen yang benar sebelum menyewa atau membelinya.

Saat ini tinggal di apartemen semakin populer, terutama di kalangan milenial, karena menawarkan berbagai fasilitas menarik, desain interior modern, dan yang paling penting, lokasi strategis. Apartemen sangat cocok untuk mereka yang memiliki mobilitas tinggi, karena memudahkan akses ke berbagai pusat aktivitas kota. Selain itu, apartemen juga sering dijadikan investasi properti yang menjanjikan untuk jangka panjang.

Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memilih apartemen sebagai tempat tinggal. Salah satu yang paling utama adalah memperhatikan pengembang yang terpercaya. Banyak calon penghuni yang terfokus pada fasilitas atau desain interior apartemen, tetapi sering kali mengabaikan aspek tersebut.

Salah satu apartemen yang bisa menjadi pilihan tepat adalah NexCity Apartement Yogyakarta. Apartemen yang merupakan bagian dari MNC Land, salah satu perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia, yang memiliki komitmen tinggi dalam memberikan hunian yang berkualitas serta menjamin keamanan investasi di masa depan.

NexCity Apartemen Yogyakarta berlokasi strategis di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, dekat dengan beberapa universitas besar seperti Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Lokasi ini sangat ideal bagi mahasiswa dan profesional muda yang membutuhkan akses mudah ke kampus dan pusat kota.

Telusuri berita finance lainnya
