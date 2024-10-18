Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabinet Ekonomi Prabowo: Budi Arie Jadi Menkop, Maman Abdurrahman sebagai Menteri Koperasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |06:48 WIB
Kabinet Ekonomi Prabowo: Budi Arie Jadi Menkop, Maman Abdurrahman sebagai Menteri Koperasi
Menkop UKM Teten soal Penggantinya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Budi Arie Seitiadi, yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, bakal menggantikan tugasnya sebagai menteri koperasi pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

“Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di menteri koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan menjadi menteri UKM,” ucap Teten dikutip Antara, Jumat (18/10/2024).

Teten menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon menteri tersebut. Terlebih lagi, pada pemerintahan mendatang, Kementerian Koperasi dan UKM akan dibagi menjadi dua kementerian yang terpisah, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Meskipun demikian, Teten optimistis bahwa kedua kementerian tersebut akan terus bekerja sama secara sinergis. Pasalnya, koperasi selama ini telah terbukti menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan dan memperkuat para pelaku usaha, khususnya usaha mikro.

Dia mengatakan bahwa dirinya juga akan menyampaikan pekerjaan rumah dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh koperasi dan UMKM kepada kedua calon menteri tersebut pada saat serah terima jabatan.

Halaman:
1 2
