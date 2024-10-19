Tarif LRT Jabodebek Rp1 saat Pelantikan Presiden 20 Oktober

JAKARTA - Tarif LRT Jabodebek Rp1 saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Tarif Rp1 berlaku saat Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, besok.

PT Kereta Api Indonesia melalui layanan LRT Jabodebek memastikan kelancaran transportasi publik. KAI berupaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyampaikan sebagai dukungan kepada pemerintah dan apresiasi masyarakat, KAI menerapkan tarif spesial Rp1 untuk seluruh perjalanan LRT Jabodebek pada hari pelantikan.

“Adapun untuk menggunakan layanan ini, terdapat ketentuan saldo minimum bagi pengguna Kartu Multi Trip (KMT) dan Kartu Uang Elektronik (KUE) sebesar Rp 1.000 dan saldo minimum LinkAja sebesar Rp 20.000. Perlu diperhatikan, setiap kartu KMT dan KUE hanya dapat digunakan oleh satu pengguna,” ujar Mahendro, Sabtu (19/10/2024).

Untuk menghadapi potensi lonjakan pengguna, KAI juga akan menambah jumlah perjalanan LRT Jabodebek dari 260 menjadi 364 perjalanan pada 20 Oktober. Langkah ini diambil guna menjaga kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat.