HOME FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Penghasil Uang Rp120 Ribu per Hari

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:09 WIB
Aplikasi Penghasil Uang Rp120 Ribu per Hari
Aplikasi Penghasil Uang Rp120 Ribu per Hari. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp120 ribu per hari. Kini masyarakat bisa menghasilkan uang Rp120 hanya dari sebuah aplikasi.

Berbagai platform baru mulai menawarkan kesempatan penggunanya untuk mendapatkan penghasilan tanpa modal yang dikeluarkan.

Dari mulai aplikasi survei online, menonton video, ataupun aplikasi lain yang memungkinkan pengguna untuk bisa mendapatkan uang Rp120 ribu per hari. Berikut beberapa aplikasi penghasil uang Rp120 ribu per hari, dirangkum oleh Okezone:

1. Swagbucks

Pengguna bisa mendapatkan Rp120 ribu dalam sehari hanya dengan melakukan survei atau tugas online di Swagbucks. Penghasilan dari survei tersebut nantinya bisa ditukar menjadi saldo dompet digital.

2. Clickworker

Clickworker merupakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas kecil seperti menulis review, mengisi survei, ataupun untuk mengolah data tugas. Nantinya, ketika pengguna telah menyelesaikan misi tersebut, pengguna bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapat Rp120 ribu.

Halaman:
1 2
