HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Tarif Mengundang Gus Miftah?

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |01:02 WIB
Berapa Tarif Mengundang Gus Miftah?
Tarif Gus Miftah (Foto: Okeozne
A
A
A

JAKARTA - Berapa tarif mengundang Gus Miftah? Gus Miftah diberitakan memiliki tarif biaya yang cukup tinggi untuk satu kali undangan acara.

Gus Miftah merupakan tokoh penceramah asal Yogyakarta yang terkenal memulai dakwahnya di lingkungan pekerja malam. Selain itu, Gus Miftah juga awalnya fokus berdakwah untuk kaum marjinal.

Nama Gus Miftah akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah dirinya menjadi salah satu dari sekian tokoh publik yang dipanggil ke kediaman Prabowo pada hari Selasa, (15/10/2024). Pemanggilan Gus Miftah ini merupakan arahan untuk dirinya menjalani sektor moderasi dan toleransi di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemilik Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta ini sempat diberitakan mematok tarif biaya senilai Rp3 miliar untuk sekali mengundangnya.

Namun sebenarnya, berapa tarif mengundang Gus Miftah?

Ada rumor yang beredar bahwa biaya untuk mengundang Gus Miftah mencapai Rp3 miliar, namun informasi ini ternyata hanya hoax semata. Gus Miftah sudah meluruskan isu tersebut di berbagai media.

Halaman:
1 2
