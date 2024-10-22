Mengintip Kekayaan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan di Kabinet Prabowo-Gibran Total Mencapai Rp8,8 Miliar

JAKARTA - Mengintip kekayaan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan di Kabinet Prabowo-Gibran total mencapai Rp8,8 Miliar. Selain itu, kini ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli Antoni merupakan seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pemerintahan era Prabowo.

Ia lahir tanggal 13 Juli 1977 di Pekanbaru, dan memiliki latar belakang pendidikan dan karier yang tinggi.

Dilansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2024, Raja Juli Antoni memiliki kekayaan sebesar Rp8,8 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp924 juta dari laporan pada tahun 2022 di LHKPN.

Selasa (22/10/2024).

Raja Juli Antoni juga dikenal dalam dunia aktivisme dan politik. Sebelum ia bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ia sempat terlibat aktif dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).