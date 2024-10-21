Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan: Kebijakan Hilirisasi Prabowo Bakal Diarahkan ke Swasembada Pangan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |23:12 WIB
Rosan: Kebijakan Hilirisasi Prabowo Bakal Diarahkan ke Swasembada Pangan
Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengungkapkan kebijakan hilirisasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan dimungkinkan untuk dikembangkan ke sektor pangan.

Hal ini disebutkannya mengingat kebijakan swasembada pangan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdananya sebagai kepala negara.

Rosan menjelaskan hal tersebut seusai serah terima jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Senin malam (21/10/2024). Meski begitu Rosan mengatakan, saat ini pihaknya perlu melakukan assessment secara menyeluruh perihal kebijakan baru hilirisasi industri tersebut.

"Tentunya kita kan untuk melakukan itu perlu melakukan assessment secara menyeluruh, secara komprehensif. Kebijakan itu yang akan segera kita lakukan dalam program kita dalam jangka waktu singkat," jelas Rosan di lokasi.

Dia mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membuka potensi hilirisasi di sektor-sektor baru yang belum direncanakan sebelumnya. Hal ini juga menjawab bagaimana pergeseran Hilirisasi yang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, lebih diutamakan pada sektor pertambangan.

Halaman:
1 2
