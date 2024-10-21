Rosan: Kebijakan Hilirisasi Prabowo Bakal Diarahkan ke Swasembada Pangan

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengungkapkan kebijakan hilirisasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan dimungkinkan untuk dikembangkan ke sektor pangan.

Hal ini disebutkannya mengingat kebijakan swasembada pangan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdananya sebagai kepala negara.

BACA JUGA: Prabowo Bakal Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Rosan menjelaskan hal tersebut seusai serah terima jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Senin malam (21/10/2024). Meski begitu Rosan mengatakan, saat ini pihaknya perlu melakukan assessment secara menyeluruh perihal kebijakan baru hilirisasi industri tersebut.

"Tentunya kita kan untuk melakukan itu perlu melakukan assessment secara menyeluruh, secara komprehensif. Kebijakan itu yang akan segera kita lakukan dalam program kita dalam jangka waktu singkat," jelas Rosan di lokasi.

BACA JUGA: Fraksi PKB MPR Menilai Pidato Presiden Prabowo Merupakan Pengejawantahan UUD 1945

Dia mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membuka potensi hilirisasi di sektor-sektor baru yang belum direncanakan sebelumnya. Hal ini juga menjawab bagaimana pergeseran Hilirisasi yang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, lebih diutamakan pada sektor pertambangan.