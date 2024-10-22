Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad hingga Gus Miftah Dapat Gaji dan Fasilitas Mewah Setara Menteri

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:53 WIB
Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad hingga Gus Miftah Dapat Gaji dan Fasilitas Mewah Setara Menteri
Gaji dan Fasilitas Mewah yang Diterima Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad hingga Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden pada hari ini di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain Raffi Ahmad dan Gus Miftah, Prabowo juga melantik 5 orang lainnya yang menjadi utusan khusus Presiden, sehingga total ada 7 utusan khusus Presiden.

Raffi Ahmad dan Gus Miftah akan menerima gaji hingga fasilitas mewah, sebab jabatan mereka setingkat menteri. Gaji pejabat negara termasuk menteri sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2000 mengenai Hak keuangan/Administratif Menteri Negara dan Mantan Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pelantikan utusan khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76M tahun 2024 tentang pengangkatan Utusan Khusus Presiden Periode 2024-2029.

Setelah dibacakan Keputusan Presiden, Prabowo selanjutnya mengajak para utusan Presiden itu untuk membaca sumpah yang dirinya bacakan.

“Bahwa saya, akan setia kepada UUD RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo yang diikuti para Utusan Khusus Presiden.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa bertanggung jawab,” kata para Utusan Khusus Presiden kompak.

Berikut tujuh nama-nama Utusan Khusus Presiden:

1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan: H. Muhamad Mardiono, B.A.

2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan: H. Setiawan Ichlas

3. Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan: K.H. Miftah Maulana Habiburrahman, S.Pd.

4. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni: Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad

5. Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital: H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D.

6. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan: Prof. Mari Elka Pangestu, M.Ec., Ph.D.

7. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata: Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.

Pembentukan Utusan Khusus Presiden

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ternyata meneken aturan tentang pembentukan penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden sebelum dirinya lengser pada 20 Oktober 2024. Aturan itu memuluskan Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun pemerintahannya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden. Aturan tersebut ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024.

Penasihat khusus dan utusan khusus presiden memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

"Pengangkatan dan pembidangan tugas penasihat khusus presiden ditetapkan dengan keputusan presiden," bunyi Pasal 3 Ayat (1) aturan tersebut.

"Pengangkatan dan tugas pokok utusan khusus presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden," bunyi Pasal 19 Ayat (1) aturan tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement