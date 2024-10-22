Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ahmad Ali Siapkan SDM Lokal untuk Industri Gas Banggai

Caesar Pratama , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:18 WIB
Ahmad Ali Siapkan SDM Lokal untuk Industri Gas Banggai
Ahmad Ali siapkan SDM Lokal untuk Industri Gas Banggai. (Foto: Ist)
JAKARTA - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, menyampaikan rencananya untuk membuka sekolah kejuruan Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Banggai. Hal itu sebagai bagian dari upayanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama di sektor energi yang terus berkembang di daerah tersebut.

Ahmad Ali menjelaskan, Banggai memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, terbukti dengan berdirinya PT Donggi Senoro LNG (DSLNG), perusahaan swasta gas alam cair yang berpusat di Desa Uso, Kecamatan Batui.

"Dengan kehadiran perusahaan gas tersebut, peluang besar terbuka untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang gas," terangnya di hadapan ratusan warga yang hadir dalam kampanye terbatas di Desa Gori-Gori, Kecamatan Batui Selatan, Senin (21/10/2024).

Ahmad Ali menjelaskan, pentingnya mendirikan sekolah kejuruan, mulai dari tingkat SMK hingga diploma, yang akan mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di industri gas.

"Perusahaan gas di Banggai tumbuh, dan kita perlu mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas agar anak-anak kita dapat diterima bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut,” tegasnya.

Ahmad Ali menyoroti kekhawatiran bahwa masyarakat Banggai, terutama di Batui Selatan, bisa menjadi penonton di tanahnya sendiri jika tidak dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Telusuri berita finance lainnya
