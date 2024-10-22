Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Pimpin Dewan Ekonomi Nasional, Menko Airlangga: Kita Sudah Berbicara

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:35 WIB
Luhut Pimpin Dewan Ekonomi Nasional, Menko Airlangga: Kita Sudah Berbicara
Luhut Jadi Ketua DEN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Airlangga menuturkan Kementerian Koordinator tidak berposisi di bawah langsung DEN. Dia mengatakan posisi Kementeriannya dengan DEN berbeda dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi).

"DEN itu beda tupoksinya dengan Kemenko, kan beda," jelas Menko Airlangga kepada wartawan di kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Airlangga mengatakan dirinya sudah bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan. "Kita sudah (saling) banyak berbicara," terang Airlangga.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan awal mula dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement