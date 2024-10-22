Luhut Pimpin Dewan Ekonomi Nasional, Menko Airlangga: Kita Sudah Berbicara

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Airlangga menuturkan Kementerian Koordinator tidak berposisi di bawah langsung DEN. Dia mengatakan posisi Kementeriannya dengan DEN berbeda dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi).

"DEN itu beda tupoksinya dengan Kemenko, kan beda," jelas Menko Airlangga kepada wartawan di kantor Kemnaker, Selasa (22/10/2024).

Airlangga mengatakan dirinya sudah bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan. "Kita sudah (saling) banyak berbicara," terang Airlangga.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan awal mula dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).