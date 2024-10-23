5 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Cuan Rp1 Juta per hari

JAKARTA - 5 Aplikasi penghasil uang yang bisa cuan Rp1 juta per hari. Hampir semua aktivitas di zaman sekarang bisa menghasilkan cuan, bahkan hanya dengan memainkan sebuah aplikasi. Salah satunya aplikasi Cashzine.

Ada banyak aplikasi yang bisa pengguna gunakan untuk mendapatkan Rp1 juta perhari. Mulai dari aplikasi membaca novel, game, atau aplikasi yang menawarkan berbagai misi untuk pengguna.

Berikut 5 aplikasi penghasil uang yang bisa cuan Rp1 juta perhari, dirangkum oleh Okezone, Selasa (22/10/2024).

1. Cashzine

Aplikasi pertama rekomendasi Okezone yaitu Cashzine. Cashzine merupakan aplikasi yang menyediakan berita-berita terlini. Pengguna bisa mendapatkan cuan dari berbagai iklan yang ditawarkan, atau dari membuat postingan cerita di Cashzine.

Nantinya pengguna akan mendapatkan koin, dan koin tersebut bisa pengguna cairkan ke saldo dompet digital seperti DANA.