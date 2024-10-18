Aplikasi Aman Penghasil Uang Rp200 Ribu per Hari

JAKARTA - Aplikasi aman penghasil uang Rp200 ribu per hari. Teknologi saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam hal menghasilkan uang. Kecanggihan teknologi ini bisa dicoba untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

Berkat perkembangan teknologi, terdapat banyak platform dan aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan, baik melalui pekerjaan lepas, investasi digital, hingga peluang bisnis online. Penggunaan teknologi ini membuka akses ke berbagai sumber pendapatan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh banyak orang.

Berikut ini aplikasi aman penghasil uang 200 ribu perhari yang telah dirangkum Okezone, Jumat (18/10/2024):

1. Shopee

Masyarakat dapat memperoleh penghasilan dengan mengumpulkan koin melalui aktivitas menonton video singkat di aplikasi Shopee. Proses ini cukup sederhana, di mana pengguna hanya perlu menonton berbagai konten video yang disediakan oleh platform. Setiap kali menonton video, pengguna akan mendapatkan sejumlah koin sebagai imbalan.

Semakin lama durasi menonton video yang dilakukan, semakin banyak koin yang dapat dikumpulkan oleh pengguna. Dengan konsistensi dan waktu yang cukup, jumlah koin yang diperoleh akan semakin bertambah, yang nantinya dapat ditukarkan atau digunakan untuk transaksi di Shopee.

2. Tiktok

Untuk memperoleh penghasilan di TikTok, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengklik logo hadiah yang terletak di halaman utama aplikasi. Setelah itu, pengguna harus menekan tombol merah yang tersedia untuk memulai proses pengumpulan koin. Selanjutnya, pengguna dapat menonton video seperti biasanya, namun dengan kesempatan untuk mendapatkan imbalan berupa koin.

Koin TikTok akan diberikan setelah pengguna menonton video dengan durasi antara 15 hingga 30 menit. Jumlah koin yang terkumpul dapat terus bertambah seiring dengan lamanya waktu menonton. Setelah koin terkumpul dalam jumlah tertentu, pengguna dapat mencairkannya melalui layanan e-wallet, sehingga mereka bisa menikmati penghasilan dari aktivitas sederhana di TikTok ini.

3. Survei

Platform seperti Google Opinion Rewards, Survey Junkie, dan Toluna memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berpartisipasi dalam survei online. Pengguna cukup menjawab serangkaian pertanyaan yang disediakan oleh platform, biasanya terkait dengan preferensi pribadi, produk, atau kebiasaan konsumsi. Proses pengisian survei ini biasanya singkat dan sederhana, memungkinkan siapa saja untuk berkontribusi tanpa perlu