Sumber Kekayaan Setiawan Ichlas yang Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo

JAKARTA - Setiawan Ichlas masuk kedalam daftar tujuh utusan khusus Presiden yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Ia menjadi perbincangan publik, saat namanya terkuat di sosial media sebagai “Crazy Rich” asal Palembang.

Setiawan Ichlas yang akrab disapa Iwan Bomba, baru saja diangkat menjadi utusan khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan. Berkat julukannya sebagai “Crazy Rich”, lantas dari manakah sumber kekayaannya?

Dilansir dari berbagai sumber, nama Setiawan Ichlas sempat mencuat saat dirinya mengakuisisi Bank Muamalat melalui PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI). Di perusahaan tersebut dirinya memiliki saham 15,19%.

Ia pun merupakan seorang pengusaha batu bara Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan. Dia dikenal sebagai pemilik Bomba Group, sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversifikasi yang membawahi entitas bisnis di banyak bidang usaha.