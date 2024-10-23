Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Setiawan Ichlas yang Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |07:02 WIB
Sumber Kekayaan Setiawan Ichlas yang Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo
Sumber kekayaan Setiawan Ichlas Utusan Khusus Presiden (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setiawan Ichlas masuk kedalam daftar tujuh utusan khusus Presiden yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Ia menjadi perbincangan publik, saat namanya terkuat di sosial media sebagai “Crazy Rich” asal Palembang.

Setiawan Ichlas yang akrab disapa Iwan Bomba, baru saja diangkat menjadi utusan khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan. Berkat julukannya sebagai “Crazy Rich”, lantas dari manakah sumber kekayaannya?

Dilansir dari berbagai sumber, nama Setiawan Ichlas sempat mencuat saat dirinya mengakuisisi Bank Muamalat melalui PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI). Di perusahaan tersebut dirinya memiliki saham 15,19%.

Ia pun merupakan seorang pengusaha batu bara Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan. Dia dikenal sebagai pemilik Bomba Group, sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversifikasi yang membawahi entitas bisnis di banyak bidang usaha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/455/3107331/menteri_pariwisata-ZyFt_large.jpg
Segini Perbandingan Harta Kekayaan Menteri Widiyanti Putri Wardhana dengan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/455/3106864/menteri_pariwisata-IVbw_large.jpg
Daftar 5 Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104768/menko_airlangga-WnRX_large.jpg
Menko Airlangga Kesal 10 Juta Orang Kaya RI Doyan Belanja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091369/prabowo-bakal-angkat-anggito-abimanyu-jadi-menteri-penerimaan-negara-pdZlzx8lVP.png
Prabowo Bakal Angkat Anggito Abimanyu Jadi Menteri Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089682/segini-harta-kekayaan-maruarar-sirait-punya-banyak-tanah-di-indonesia-XNVbUhbokX.jpg
Segini Harta Kekayaan Maruarar Sirait, Punya Banyak Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082477/profil-septian-hario-seto-anak-buah-luhut-yang-dilantik-jadi-anggota-den-fyXL2VNj98.jpg
Profil Septian Hario Seto, Anak Buah Luhut yang Dilantik Jadi Anggota DEN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement