HOME FINANCE

BRI dan Badan Kepegawaian Negara Jalin Sinergi untuk Peningkatan Layanan Perbankan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:16 WIB
BRI dan Badan Kepegawaian Negara Jalin Sinergi untuk Peningkatan Layanan Perbankan
BRI kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta (22/10). (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta (22/10).

Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya," ujarnya.

"Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan Qlola, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," kata Agus.

1 2
