HOME FINANCE SMART MONEY

4 Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp1 Juta per Hari

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |05:03 WIB
4 Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp1 Juta per Hari
Aplikasi penghasil uang 1 juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Era digital saat ini, berbagai aktivitas dapat dilakukan untuk menghasilkan uang, bahkan hanya dengan menggunakan aplikasi. Berikut adalah empat aplikasi yang dapat membantu pengguna meraih cuan hingga Rp1 juta per hari.

1. Cashzine

Cashzine adalah aplikasi yang menyediakan berita terkini. Pengguna dapat memperoleh cuan dengan berinteraksi dengan iklan yang ada atau dengan membuat postingan cerita di platform ini. Koin yang diperoleh dari aktivitas tersebut dapat dicairkan ke saldo dompet digital seperti DANA.

2. GoNovel

GoNovel adalah aplikasi yang menawarkan beragam novel dari berbagai genre. Pengguna bisa mendapatkan koin dengan membaca lebih banyak cerita. Koin tersebut juga dapat dicairkan ke dalam dompet digital seperti DANA.

3. Fiverr

Sebagai platform freelancer, Fiverr memungkinkan pengguna untuk menawarkan berbagai layanan seperti desain grafis, penulisan, atau pemrograman. Para freelancer yang memiliki keahlian di bidang ini memiliki potensi untuk menghasilkan lebih dari Rp1 juta, tergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan yang ditawarkan.

Halaman:
1 2
